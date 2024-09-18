Альгешкин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Альгешкина Акулина Сергеевна
Липовка Первая, Красночетайский район, Чувашская Республика
Смерть
?.11.1954