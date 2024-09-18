Альгешкин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альгешкин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альгешкина Акулина Сергеевна

Липовка Первая, Красночетайский район, Чувашская Республика
Смерть
?.11.1954

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