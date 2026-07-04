Казаков Александр Борисович
мужской, родился 04.08.1806 ст., Александровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
умер 16.04.1880 ст., Рождественно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
ОтецКазаков Борис Михайлович23.07.1776 ст. г.р.
МатьКазакова (Струкова) Мария Никаноровна23.04.1782 ст. г.р.
Дети
Казакова Александра Александровна12.09.1848 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1806 ст.
Александровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1843
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1845 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.05.1847 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1848 ст.
Дочь: Казакова Александра Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Получение воинского звания/чина
С 27.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1853 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Поручитель
16.02.1869 ст.
Восприемник
28.09.1869 ст.
Работа или профессия
С 1870
Восприемник
10.01.1872 ст.
Восприемник
11.01.1872 ст.
Получение воинского звания/чина
С 1875
Восприемник
04.06.1878 ст.
Восприемник
09.12.1879 ст.
Смерть
16.04.1880 ст.
Рождественно, Одинцовский муниципальный район, Московская область