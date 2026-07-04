Казаков Александр Борисович 04.08.1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Казаков Александр Борисович

Автор
ЕИ
Иванова Е.

мужской, родился 04.08.1806 ст., Александровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

умер 16.04.1880 ст., Рождественно, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Отец
Казаков Борис Михайлович23.07.1776 ст. г.р.
Мать
Казакова (Струкова) Мария Никаноровна23.04.1782 ст. г.р.
Дети
Казакова Александра Александровна12.09.1848 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1806 ст.

Отец: Казаков Борис Михайлович

Мать: Казакова (Струкова) Мария Никаноровна

Александровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Бракосочетание
1843

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1845 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
01.05.1847 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1848 ст.

Дочь: Казакова Александра Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Получение воинского звания/чина
С 27.10.1852 ст.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

Рождение ребёнка
09.04.1853 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поручитель
16.02.1869 ст.
Москва, город федерального значения Москва

16 февраля 1869 г. в Москве поженились его превосходительство г. московский обер-полицмейстер свиты его величества, генерал-майор Николай Иустинович Арапов, 42 лет, православного исповедания, вторым браком, и дочь отставного генерал-майора девица Вера Александровна Казакова, 21 года, православного исповедания. Поручители по жениху: флигель-адъютант его императорского величества Константин Иустиновч Арапов и полковник Константин Львович Величковский. Поручители по невесте: генерал-майор Александр Борисович Казаков и полковник Иван Александрович Звегинцов.

Восприемник
28.09.1869 ст.
Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/652e4438-4535-4254-aa6c-4050efbf8a05/516

Работа или профессия
С 1870

СЕНАТОР

Восприемник
10.01.1872 ст.
Москва, город федерального значения Москва

28 декабря 1871 г. родился, 10 января 1872 г. в Москве крещён Владимир. Родители: отставный полковник Иван Александрович Звегинцев и законная его жена Мария Александровна, оба православного вероисповедания. Восприемники: генерал-майор Александр Борисович Козаков и дочь генерал-майора Надежда Александровна Козакова.

Восприемник
11.01.1872 ст.
Москва, город федерального значения Москва

28 декабря 1871 г. родилась, 11 января 1872 г. крещена в Москве Анастасия. Родители: в доме г-на обер-полицмейстера г-н обер-полицмейстер, свиты его императорского величества генерал-майор Николай Иустинович Арапов и законная супруга его Вера Александровна, урождённая Казакова, оба православного исповедания. Восприемники: его императорское величество государь император Александр Николаевич и её высочество великая княгиня Александра Петровна заочно; генерал-майор Александр Борисович Казаков и дочь действительного статского советника Александра Борисовна Казакова лично. https://yandex.ru/archive/catalog/70ec6be2-5e90-489d-bcad-ee299f63a6ba/185

Получение воинского звания/чина
С 1875

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

Восприемник
04.06.1878 ст.
Москва, город федерального значения Москва

14 мая родился, 4 июня 1878 г. в Москве крещён Николай. Родители: в доме господина Казакова статский советник Иван Александрович Звегинцов и законная жена его Мария Александровна, оба православного вероисповедания. Восприемники: генерал-майор Александр Борисович Казаков и дочь генерал-майора девица Надажда Александровна Казакова. Прим.: справка была по отношению воронежского предводителя дворянства от 30 октября 1878 г. №622 о высылке свидетельства. Церковь Георгия Победоносца на Всполье близ Кудрина Никитского сорока в Москве. ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 768. Д. 27. Л. 223 об. - 224. https://yandex.ru/archive/catalog/79bb183e-bf92-4908-b632-2be451585f29/225

Восприемник
09.12.1879 ст.
Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5da6753b-d34c-4c80-a323-8889eb46ae51/146

Смерть
16.04.1880 ст.
Рождественно, Одинцовский муниципальный район, Московская область

16.4.1880 умер в с. Подушкино Московской губ. (видимо, у своего зятя Ивана Александровича Звегинцева). Записи о его смерти в церкви этого села нет. Погребен с левой стороны церкви сл. Александровка Бобровского уезда.

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