Карпов Иван
Место рожденияд. Шумилово Кирилловского р-на
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шумилово Кирилловского р-на
Рождение ребёнка
16.07.1912
Сын: Карпов Александр
Мать ребёнка: не указана
д. Шумилово Кирилловского р-на
Рождение ребёнка
1923
Сын: Карпов Владимир
Мать ребёнка: не указана
д. Шумилово Кирилловского р-на
Смерть
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость