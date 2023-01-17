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Карпов Иван

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Место рождения

д. Шумилово Кирилловского р-на

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шумилово Кирилловского р-на
Рождение ребёнка
16.07.1912

Сын: Карпов Александр

Мать ребёнка: не указана

д. Шумилово Кирилловского р-на
Рождение ребёнка
1923

Сын: Карпов Владимир

Мать ребёнка: не указана

д. Шумилово Кирилловского р-на
Смерть
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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