Милюхин Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1982
Отец: Милюхин Анатолий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 2019
Дочь: Милюхина Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
2019
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюхин Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана