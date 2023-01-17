Милюхин Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилюхин Евгений Анатольевич

Милюхин Евгений Анатольевич

avatar

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Около 1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1982

Отец: Милюхин Анатолий Алексеевич

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 2019

Дочь: Милюхина Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюхин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюхин Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close