Уразова Факиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразова Факиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Ибрагим

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уразов) Мастура

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Рождение ребёнка
03.12.1894

Сын: Уразов Сидик Мухаметсадык Улы

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Рождение ребёнка
15.04.1909

Сын: Уразов Хусаин

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Уразов Сулейман Садыкович

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Смерть
Неизвестно

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