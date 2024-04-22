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Илюхин Павел Ивановъ

Место рождения

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.01.1855

Дата смерти

07.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1855

Отец: Илюхин Иван Евдокимов

Мать: Илюхина Параскева Яковлева

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1883

Сын: Илюхин Петр Павловъ

Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Илюхин Алексей Павловъ

Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Илюхин Порфирий Павлов

Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Илюхин Никита Павловъ

Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1891

Сын: Илюхин Василий Павлов

Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1893

Сын: Илюхин Тихон Павлов

Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.12.1903
Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
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