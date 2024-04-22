Илюхин Павел Ивановъ
Место рождения
Дата рождения10.01.1855
Дата смерти07.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1855
Отец: Илюхин Иван Евдокимов
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Илюхина София Трифонова
Рождение ребёнка
06.06.1883
Сын: Илюхин Петр Павловъ
Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова
Рождение ребёнка
11.02.1886
Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова
Рождение ребёнка
24.02.1888
Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова
Рождение ребёнка
01.04.1890
Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова
Рождение ребёнка
22.12.1891
Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова
Рождение ребёнка
16.06.1893
Сын: Илюхин Тихон Павлов
Мать ребёнка: Илюхина София Трифонова
Смерть
07.12.1903