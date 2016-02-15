Вавринюк Павло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавринюк Павло

Место рождения

Зимнее, Волинська область

Дата рождения

?.07.1934

Дата смерти

15.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1934

Отец: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Мать: Вавринюк Федора

Зимнее, Волинська область
Бракосочетание
1954

Жена: Вавринюк Любов (Люба)

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1958

Сын: Вавринюк Сергій

Мать ребёнка: Вавринюк Любов (Люба)

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавринюк Олена (Лєна)

Смерть
15.02.2016
м. Сакраменто, США
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно
м. Сакраменто, США
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