Вавринюк Павло
Место рождения
Дата рождения?.07.1934
Дата смерти15.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1934
Отец: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Мать: Вавринюк Федора
Бракосочетание
1954
Жена: Вавринюк Любов (Люба)
Рождение ребёнка
1958
Сын: Вавринюк Сергій
Мать ребёнка: Вавринюк Любов (Люба)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавринюк Олена (Лєна)
Смерть
15.02.2016
м. Сакраменто, США
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно
м. Сакраменто, США