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Крестьянникова Наталия Сергеевна
Крестьянникова Наталия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
08.12.1991
Пол
Женский
Отец
Крестьянников Сергей Вячеславович
1961 г.р.
Мать
Крестьянникова (Самарина) Елена Борисовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1991
Отец:
Крестьянников Сергей Вячеславович
Мать:
Крестьянникова Елена Борисовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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