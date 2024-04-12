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Крестьянникова Наталия Сергеевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1991

Отец: Крестьянников Сергей Вячеславович

Мать: Крестьянникова Елена Борисовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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