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Горшкова Анна Фёдоровна

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Место рождения

Тауйск, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.08.1939

Сын: Горшков Николай Мартынович

Отец ребёнка: Горшков Мартын Перфильевич

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Перфильевич

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Перфильевич

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Горшков Митрофан Перфильевич

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Митрофан Перфильевич

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