Горшкова Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1939
Сын: Горшков Николай Мартынович
Отец ребёнка: Горшков Мартын Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Горшков Митрофан Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно