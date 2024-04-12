(Тишенко) Агрипина Марк Савин
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
08.02.1842
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пожарский Феодор Потапьевич
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пожарский Самуил Феодорович
Отец ребёнка: Пожарский Феодор Потапьевич
Смерть
Неизвестно