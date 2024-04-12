(Тишенко) Агрипина Марк Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тишенко) Агрипина Марк Савин

Место рождения

Сиволож, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Сиволож, Чернігівська область
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Пожарский Феодор Потапьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пожарский Яков Федорович

Отец ребёнка: Пожарский Феодор Потапьевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пожарский Самуил Феодорович

Отец ребёнка: Пожарский Феодор Потапьевич

Сиволож, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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