Дармограй Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДармограй Иван Тимофеевич

Дармограй Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?

Отец: Дармограй Тимофей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дармограй Зита Домовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дармограй Инна

Мать ребёнка: Дармограй Зита Домовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close