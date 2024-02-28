Дармограй Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?
Отец: Дармограй Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дармограй Зита Домовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дармограй Инна
Мать ребёнка: Дармограй Зита Домовна
Смерть
Неизвестно