Желонкин Алексей Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелонкин Алексей Лукич

Желонкин Алексей Лукич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мезрина Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Желонкин Обрам Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Березовский оброчный стан, деревня Ивана Скороходова
Смерть
1754
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close