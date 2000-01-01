Желонкин Алексей Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мезрина Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Желонкин Обрам Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Березовский оброчный стан, деревня Ивана Скороходова
Смерть
1754