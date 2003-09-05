Father Dmitriy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Father Dmitriy

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1981

Отец: My Grandfather Valeriy

Мать: Grandmother Natalia

Рождение ребёнка
05.09.2003

Дочь: Me Snezha

Мать ребёнка: Mother Guzel

Рождение ребёнка
11.10.2010

Сын: Корчагин Евгений

Мать ребёнка: Mother Guzel

Рождение ребёнка
05.03.2019

Сын: Корчагин Марк

Мать ребёнка: Mother Guzel

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mother Guzel

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