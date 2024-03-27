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Жалюков Халит

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1787 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кинбаев Жалюк

Мать: Каби

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Халитов Аксян

Мать ребёнка: Салеха

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салеха

Смерть
Неизвестно
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