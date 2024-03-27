Жалюков Халит
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кинбаев Жалюк
Мать: Каби
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Халитов Аксян
Мать ребёнка: Салеха
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салеха
Смерть
Неизвестно