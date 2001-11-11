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Войтинская Мария Павловна
Войтинская Мария Павловна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
11.11.2001
Пол
Женский
Отец
Войтинский Павел Владимирович
1964 г.р.
Мать
Помазан Александра Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2001
Отец:
Войтинский Павел Владимирович
Мать:
Помазан Александра Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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