Trachtenberg (Katzenellenbogen) Reitze Achsa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1796
Дата смерти07.04.1842
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1796
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Trachtenberg Saul (Shevel) Chaikel
Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel
Рождение ребёнка
1834
Сын: Trachtenberg Heschel (Geshel)
Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel
Рождение ребёнка
1835
Сын: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim
Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Trachtenberg) Beila
Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel
Рождение ребёнка
02.01.1838
Сын: Trachtenberg Leib
Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel
Рождение ребёнка
06.04.1838
Сын: Trachtenberg Efraim Aaron
Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel
Смерть
07.04.1842