Trachtenberg (Katzenellenbogen) Reitze Achsa Между 1792 и 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Trachtenberg (Katzenellenbogen) Reitze Achsa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1796

Дата смерти

07.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1796

Отец: Каценеленбоген Эфроим Of Svisloch (Sislowitz) R' Ephraim Katzenellenbogen

Мать: Katzenellenbogen (Каценеленбоген) Merka

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Trachtenberg Saul (Shevel) Chaikel

Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel

Рождение ребёнка
1834

Сын: Trachtenberg Heschel (Geshel)

Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel

Рождение ребёнка
1835

Сын: Trachtenberg Haskel (Ezekiel) Efraim

Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Trachtenberg) Beila

Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel

Рождение ребёнка
02.01.1838

Сын: Trachtenberg Leib

Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel

Рождение ребёнка
06.04.1838

Сын: Trachtenberg Efraim Aaron

Отец ребёнка: Trachtenberg Abraham Shebsel

Смерть
07.04.1842

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