Мошнякова (Бодрухина) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошнякова (Бодрухина) Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошнякова Алёна Олеговна

Отец ребёнка: Мошняков Олег Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошняков Олег Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошняков Владимир Олегович

Отец ребёнка: Мошняков Олег Владимирович

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