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Павлюченко Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900

Отец: Павлюченко Андрей Давыдович

Мать: Павлюченко Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна

Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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