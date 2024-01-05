Павлюченко Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900
Отец: Павлюченко Андрей Давыдович
Мать: Павлюченко Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна
Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченко Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно