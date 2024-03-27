Башмакова- Иванова Александра Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмакова- Иванова Александра Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1980

Сын: Башмаков Руслан Рашитович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1982

Сын: Башмаков Ринат Рашитович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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