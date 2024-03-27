Башмакова- Иванова Александра Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1980
Сын: Башмаков Руслан Рашитович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1982
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности