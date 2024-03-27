Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.01.1877

Дата смерти

18.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1877

Отец: Галкин Леонтий Алексеевич

Мать: Галкина (Кузнецова) Аксинья (Ксения) Семеновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.01.1895

Муж: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Сорокина (Федосова) Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Федосов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Федосов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Федосов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.08.1912

Дочь: Севостьянова (Федосова) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: (Федосова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Федосова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич

Смерть
18.03.1954
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

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