Федосова (Галкина) Татьяна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения?.01.1877
Дата смерти18.03.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1877
Бракосочетание
20.01.1895
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: Сорокина (Федосова) Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Маркова (Федосова) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.1903
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1907
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.07.1909
Сын: Федосов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.08.1912
Дочь: Севостьянова (Федосова) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: (Федосова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Федосова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Федосов Григорий Дмитриевич
Смерть
18.03.1954
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно