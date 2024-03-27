Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)
Место рожденияКайпаново
Дата рождения1847
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Байбулатов Янбулат
Мать: (Иликова) Сагида
был коротким крепышем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янбулатова ?
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Янбулатова ?
Смерть
1908
Похороны
Неизвестно