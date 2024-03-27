Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)

Место рождения

Кайпаново

Дата рождения

1847

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Дети

1866 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Байбулатов Янбулат

Мать: (Иликова) Сагида

был коротким крепышем
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбулатова ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мухаметсадыков Сагади

Мать ребёнка: Янбулатова ?

Смерть
1908
Похороны
Неизвестно

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