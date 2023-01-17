Лосев Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосев Олег Владимирович

Лосев Олег Владимирович

avatar

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

10.05.1903

Дата смерти

22.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1920 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close