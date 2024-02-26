Статейкин Николай Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статейкин Николай Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Статейкин Аким Алексеевич

Мать: Жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Статейкина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статейкин Олег Николаевич

Мать ребёнка: Статейкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Статейкина Тамара

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