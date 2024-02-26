Статейкин Николай Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Статейкин Аким Алексеевич
Мать: Жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Статейкина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Статейкин Олег Николаевич
Мать ребёнка: Статейкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Статейкина Тамара