(Григорьева) Лариса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1947
Дата смерти12.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947
Отец: Григорьев Василий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
18.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукъянчиков Анатолий
Рождение ребёнка
23.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукъянчиков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукъянчиков Анатолий
Смерть
12.08.1998