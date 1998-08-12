(Григорьева) Лариса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Лариса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1947

Дата смерти

12.08.1998

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947

Отец: Григорьев Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
18.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукъянчиков Анатолий

Рождение ребёнка
23.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукъянчиков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукъянчиков Анатолий

Смерть
12.08.1998
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