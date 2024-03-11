Хорькова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Хорьков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Хорьков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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