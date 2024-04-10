Шойхет (Довгард) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1893
Дата смерти20.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1893
Отец: Довгард Йосель Залманович
Мать: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
01.07.1925
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Шойхет Хаим Ицкович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шойхет Хаим Ицкович
Смерть
20.05.1979
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий