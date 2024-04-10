Шойхет (Довгард) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шойхет (Довгард) Мария Иосифовна

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.01.1893

Дата смерти

20.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1893

Отец: Довгард Йосель Залманович

Мать: Довгард Лия Лейзеровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1925

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Шойхет Хаим Ицкович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шойхет Хаим Ицкович

Смерть
20.05.1979
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий
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