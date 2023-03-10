Гавриков Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриков Иван Герасимов

Гавриков Иван Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Герасим Иванов

Мать: Гаврикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Гаврикова Марья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Гаврикова Марья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Алексей Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Марья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Марья Матвеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close