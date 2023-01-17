Корнева (Валеева) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.2002
Дочь: Корнева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Корнев Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
19.01.2009
Отец ребёнка: Корнев Алексей Анатольевич
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно