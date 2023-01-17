Корнева (Валеева) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Валеева) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.2002

Дочь: Корнева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Корнев Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
19.01.2009

Сын: Корнев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Корнев Алексей Анатольевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Алексей Анатольевич

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