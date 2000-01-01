Истомина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1957

Дочь: Гурьева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Гурьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Гурьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гурьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Гурьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Гурьев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Владимир

Смерть
Неизвестно
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