Истомина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1957
Дочь: Гурьева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Гурьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Гурьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гурьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Гурьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Гурьев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьев Владимир
Смерть
Неизвестно