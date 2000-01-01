Блинова Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Устиния Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Ефимия Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович
Смерть
После 1858 ст.