Блинова Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Варвара Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Устиния Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Ефимия Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Иванович

Смерть
После 1858 ст.
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