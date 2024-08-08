Лукашев Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Никитская, Рупосовская волость, Юхновский уезд
Восприемник
27.06.1904
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Екатерина Степанова Малахова
Смерть
Неизвестно