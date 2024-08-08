Лукашев Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашев Сергей Иванов

Лукашев Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Никитская, Рупосовская волость, Юхновский уезд
Восприемник
27.06.1904
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Екатерина Степанова Малахова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.