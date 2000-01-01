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Меньшиков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшикова Рипсимия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшикова Рипсимия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшикова Рипсимия Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Рипсимия Лукинична

Смерть
1978
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