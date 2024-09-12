Иванова Акилина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1878
Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)
Воспреемники: Александр Аверкиевич Иванов и крестьянская девица Юлия Адриановна Стефанова (ГАСО 6-21-85, 1878г.)
Рождение ребёнка
06.04.1886
Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)
Георгий близнец с Федором. (ГАСО 6-21-134,1886г.) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Владимир Дмитриевия Каржавин и крестьянская жена Наталья Яковлевна Иванова
Рождение ребёнка
06.04.1886
Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)
Федор близнец с Георгием. (ГАСО 6-21-134, 1886г.)
Рождение ребёнка
27.10.1887
Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)
(ГАСО 6-21-134,1887г) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Лаврентий Аверкиевич Иванов и крестьянская жена Анастасия Яковлевна Иванова.
Смерть
Неизвестно