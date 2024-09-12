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Иванова Акилина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1878

Сын: Иванов Павел Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: Александр Аверкиевич Иванов и крестьянская девица Юлия Адриановна Стефанова (ГАСО 6-21-85, 1878г.)
Рождение ребёнка
06.04.1886

Сын: Иванов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)

Талица, Талицкий, Свердловская область
Георгий близнец с Федором. (ГАСО 6-21-134,1886г.) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Владимир Дмитриевия Каржавин и крестьянская жена Наталья Яковлевна Иванова
Рождение ребёнка
06.04.1886

Сын: Иванов Федор Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)

Талица, Талицкий, Свердловская область
Федор близнец с Георгием. (ГАСО 6-21-134, 1886г.)
Рождение ребёнка
27.10.1887

Сын: Иванов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-134,1887г) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Лаврентий Аверкиевич Иванов и крестьянская жена Анастасия Яковлевна Иванова.
Смерть
Неизвестно

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