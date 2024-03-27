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Иванов Михаил Яковлевич

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать

Дата рождения

1926

Дата смерти

31.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Иванов Яков

Мать: Иванова Федосья Ивановна

Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Рождение ребёнка
26.03.1946

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Егоровна

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
26.03.1950

Сын: Иванов Виктор

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Егоровна

д. Ляпня
Рождение ребёнка
18.07.1951

Дочь: Аймалова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Егоровна

г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия Егоровна

Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Иванов Михаил Яковлевич рядовой Дата рождения __.__.1926 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать Военно-пересыльный пункт Горьковский ВПП Прибыл в часть 17.03.1944 Воинская часть Гагинский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части 19.03.1944 Куда выбыл ВГ 401 Источник информации ЦАМО
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12437391/
Смерть
31.05.1960
Нижний Новгород
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