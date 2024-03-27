Иванов Михаил Яковлевич
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Дата рождения1926
Дата смерти31.05.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Иванов Яков
Мать: Иванова Федосья Ивановна
Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Рождение ребёнка
26.03.1946
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Егоровна
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
26.03.1950
Сын: Иванов Виктор
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Егоровна
д. Ляпня
Рождение ребёнка
18.07.1951
Дочь: Аймалова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Егоровна
г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Евдокия Егоровна
Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Иванов Михаил Яковлевич рядовой Дата рождения __.__.1926 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать Военно-пересыльный пункт Горьковский ВПП Прибыл в часть 17.03.1944 Воинская часть Гагинский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части 19.03.1944 Куда выбыл ВГ 401 Источник информации ЦАМО
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12437391/
Смерть
31.05.1960
Нижний Новгород