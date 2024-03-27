Иванов Михаил Яковлевич рядовой Дата рождения __.__.1926 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать Военно-пересыльный пункт Горьковский ВПП Прибыл в часть 17.03.1944 Воинская часть Гагинский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части 19.03.1944 Куда выбыл ВГ 401 Источник информации ЦАМО

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close