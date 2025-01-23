Чернуха Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернуха Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернуха Алексей

Мать: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухо Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Любовь

Мать ребёнка: Чернухо Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Наталья

Мать ребёнка: Чернухо Екатерина

Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Чернуха Владимир

Мать ребёнка: Чернухо Екатерина

Рождение ребёнка
25.05.1955

Дочь: Лесова (Чернуха) Галина

Мать ребёнка: Чернухо Екатерина

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