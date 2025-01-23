Чернуха Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернуха Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернухо Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Любовь
Мать ребёнка: Чернухо Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Наталья
Мать ребёнка: Чернухо Екатерина
Рождение ребёнка
06.03.1946
Сын: Чернуха Владимир
Мать ребёнка: Чернухо Екатерина
Рождение ребёнка
25.05.1955
Дочь: Лесова (Чернуха) Галина
Мать ребёнка: Чернухо Екатерина