Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ши(е)пи(е)тькин Филипп Федоров (Федотов, Федосьев)

Мать: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Захарий мл Михайлович

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шипетькин (шепитько) Василий мл. Михайлов

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Параскева мл Михайловна

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1916

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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