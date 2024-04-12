Ши(е)пи(е)тькин Михаил Филиппов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ши(е)пи(е)тькин Филипп Федоров (Федотов, Федосьев)
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Захарий мл Михайлович
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шипетькин (шепитько) Василий мл. Михайлов
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Параскева мл Михайловна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова
Рождение ребёнка
30.03.1916
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Наталия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно