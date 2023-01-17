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Теленкова Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

20.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Теленков Роман Стефанович

Мать: Теленкова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Свиридов Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Свиридов Афанасий Акимович

Рождение ребёнка
02.02.1938

Дочь: Свиридова Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Свиридов Афанасий Акимович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
19.05.1940

Дочь: Свиридова Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Свиридов Афанасий Акимович

Смерть
20.05.1982
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