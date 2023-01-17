Теленкова Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти20.05.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1936
Сын: Свиридов Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Свиридов Афанасий Акимович
Рождение ребёнка
02.02.1938
Дочь: Свиридова Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Свиридов Афанасий Акимович
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
19.05.1940
Дочь: Свиридова Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Свиридов Афанасий Акимович
Смерть
20.05.1982