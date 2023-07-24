Горяева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горяева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев ? Николаевич
Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно