Горяева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяева Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев ? Николаевич

Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Горяев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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