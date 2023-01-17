Талдыкина Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти31.10.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Талдыкин Иоаким Васильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Федорович
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1910 ст.