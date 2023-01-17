Талдыкина Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

31.10.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Талдыкин Иоаким Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Василий Федорович

Смерть
31.10.1910 ст.
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