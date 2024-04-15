Белокур Юстиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Белокур Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Белокур Андриан Дорофеевич
Рождение ребёнка
23.10.1893 ст.
Сын: Белокур Дмитрий Андрианович
Отец ребёнка: Белокур Андриан Дорофеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSV9-M?i=661&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
02.03.1898 ст.
Дочь: Евдокия Романовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SV-8?i=242&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно