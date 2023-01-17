Восторгов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Восторгов Михаил Васильевич
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
Около 1886
дьякон
Смерть
1886
дьякон
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Сын: Восторгов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1898
Сын: Восторгов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана