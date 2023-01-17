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Восторгов Василий Михайлович

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Место рождения

Крутово, Подорвановская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Восторгов Михаил Васильевич

Мать: не указана

Крутово, Подорвановская волость, Пошехонский уезд
Посвящение в духовный сан
Около 1886
Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
дьякон
Смерть
1886
Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
дьякон
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Сын: Восторгов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Восторгов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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