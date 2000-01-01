Горнова (Колеснева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнова (Колеснева) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1977

Дочь: Клепикова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Горнов Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
09.12.1984

Сын: Горнов Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Горнов Геннадий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнов Геннадий Анатольевич

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