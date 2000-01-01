Горнова (Колеснева) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1977
Дочь: Клепикова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Горнов Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
09.12.1984
Сын: Горнов Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Горнов Геннадий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно