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Ковалёв Сергей Александрович

Место рождения

Постниково, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ковалев Нет

Мать: не указана

Постниково, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна

Рождение ребёнка
21.10.1946

Сын: Ковалёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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