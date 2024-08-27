Ковалёв Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ковалев Нет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна
Рождение ребёнка
21.10.1946
Сын: Ковалёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна
Смерть
Неизвестно