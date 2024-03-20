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(Вейденбаум) Наталия

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

25.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1841

Отец: Weidenbaum Gotthard Wilhelm

Мать: Вейденбаум Надежда Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
12.02.1842
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский уездный доктор 1-го класса надворный советник Луис Поль и вдова майорская жена Наталия Барбот
Смерть
Неизвестно
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