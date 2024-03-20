(Вейденбаум) Наталия
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения25.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1841
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
12.02.1842
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский уездный доктор 1-го класса надворный советник Луис Поль и вдова майорская жена Наталия Барбот
Смерть
Неизвестно