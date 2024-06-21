Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808
Жена: Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Чухина Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чухин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Агриппина Васильевна
Смерть
После 1825