Тютин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тютина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Тютина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тютина Мария Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Тютина Мария Васильевна
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно