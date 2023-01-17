Тютин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютин Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Тютина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Тютина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютина Мария Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Тютина Мария Васильевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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