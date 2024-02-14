Хуснибану
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаделбану
Отец ребёнка: Залялетдин
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Гиляз Залялетдинович
Отец ребёнка: Залялетдин
Рождение ребёнка
1884
Сын: Залиев Мухаметназип Залялетдинович
Отец ребёнка: Залялетдин
Смерть
Неизвестно