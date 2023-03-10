Чаусова (Бреусова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусова (Бреусова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чаусов) Людмила

Отец ребёнка: Чаусов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаусов Георгий

Рождение ребёнка
1953

Сын: Чаусов Николай

Отец ребёнка: Чаусов Георгий

Смерть
Неизвестно

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