Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Дмитрий Алексеев
Мать: Мать Василий Дмитриев
Упоминание
1865
ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павлова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)