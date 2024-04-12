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Василий Дмитриев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Жена

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Дмитрий Алексеев

Мать: Мать Василий Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1865
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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