Миловидов Александр Николаевич 16.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМиловидов Александр Николаевич

Миловидов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Владимирская обл., Муромский р-н, д. Санниково, СССР

Дата рождения

16.09.1903

Дата смерти

13.05.1969

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1903

Отец: Миловидов Николай Иванович

Мать: Миловидова (Кедрина) Зинаида Ивановна

Владимирская обл., Муромский р-н, д. Санниково, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна

Смерть
13.05.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.