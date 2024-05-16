Миловидов Александр Николаевич
Место рожденияВладимирская обл., Муромский р-н, д. Санниково, СССР
Дата рождения16.09.1903
Дата смерти13.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1903
Владимирская обл., Муромский р-н, д. Санниково, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна
Смерть
13.05.1969